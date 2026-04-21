Jeder Zweite schickt bestellte Waren wieder retour

Sicherheitsvorschriften oft nicht beachtet

Für Waren, die in der EU verkauft werden, gibt es entsprechende Produkt- und Sicherheitsvorschriften, wie beispielsweise die CE-Kennzeichnung auf den Spielzeugen. Mehr als die Hälfte der in die EU bestellten Waren aus Drittländern (wie China oder Indien) entspricht diesen aber nicht. Viele auf Billigplattformen verkaufte Spielzeuge stellen zudem nachweislich ein Erstickungsrisiko dar.