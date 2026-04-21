Nicht gottgleich, nur Größenwahn

Die KI-generierten Bilder von Donald Trump als Heilsbringer und Messias, die gegenwärtig durch das Netz und durch die Medien geistern, sind mehr als befremdlich. Auch für Menschen, die nicht zu seinen politischen Gegnern zählen.
EINERSEITS ist die Machtfülle eines US-Präsidenten gewiss gewaltig. Die 250 Jahre alte US-Verfassung, die aus einer Zeit stammt, als bei uns absolutistische Monarchen herrschten, macht ihn zu einem König auf Zeit. Und das von der mächtigsten Militär- und Wirtschaftsmacht des Planeten.
ANDERERSEITS ist diese Selbst-Apotheose, also Vergöttlichung Trumps, wohl ein Zeichen von Hybris. Und derlei Größenwahn scheint die eigentliche Versuchung zu sein für Autokraten, Diktatoren und absolutistisch regierende Herrscher. Und möglicherweise auch für Milliardäre, denen niemand mehr zu widersprechen wagt.
Nicht nur die Demokratie braucht Opposition, Kontrolle und Gewaltenteilung, auch der Einzelmensch, allzumal der übermächtige, benötigt Grenzen und Kritik. Sonst droht er abzuheben, sich für gottgleich zu halten.
Und Tendenzen dieser Art sind im Kreml genauso zu beobachten wie im Weißen Haus, wie auch bei den diversen Warlords der Dritten Welt.
Nicht umsonst stand hinter den römischen Imperatoren bei ihrem Triumphzug ein Sklave, der ihnen „Memento mori“ zuraunen musste: „Bedenkt, auch ihr seid sterblich“!
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