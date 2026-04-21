Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Circa vier Mal Wien

Kreml: Heuer schon 1700 Quadratkilometer erobert

Ausland
21.04.2026 11:39
Zehntausende Soldaten sind auf dem Schlachtfeld bereits gestorben.
Zehntausende Soldaten sind auf dem Schlachtfeld bereits gestorben.(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russische Truppen haben nach Angaben von Generalstabschef Waleri Gerassimow in diesem Jahr bisher 1700 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet eingenommen. Doch nicht alle Zahlen, die der Kreml veröffentlicht, werden noch ernst genommen ...

0 Kommentare

Die Streitkräfte rückten in alle Richtungen vor, sagte der General am Dienstag im Staatsfernsehen. Zum Vergleich: Wien hat etwa eine Fläche von 415 Quadratkilometern. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine wurden indes in verschiedenen Regionen des Landes mindestens 25 Menschen verletzt. Bei den nächtlichen Angriffen seien zwei Raketen und 143 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert worden, erklärte die Luftwaffe.

Davon seien eine Rakete und 116 Drohnen abgefangen worden. Von Rettungsdiensten veröffentlichte Bilder aus Sumy zeigten brennende Autos und beschädigte Gebäude.

Moskau hat in seinem seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieg in der Ukraine immer wieder zivile Einrichtungen – insbesondere die Energieinfrastruktur des Landes – angegriffen. Als Reaktion auf die Attacken flog die Ukraine wiederholt Drohnenangriffe auf russisches Territorium.

Die Infografik zeigt den Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine von 2022 bis 2026. Drei Karten stellen die von Russland kontrollierten und umkämpften Gebiete im Februar 2022, November 2022 und Februar 2026 dar. Ein Balkendiagramm zeigt, dass die Zahl der russischen Angriffe pro Monat ab 2022 stark ansteigt und bis 2026 auf hohem Niveau bleibt. Eine Übersicht schätzt die militärischen Verluste auf russischer Seite auf 1,2 Millionen, davon 325.000 getötet, und auf ukrainischer Seite auf 500.000 bis 600.000, davon 100.000 bis 140.000 getötet. Zivile Opfer in der Ukraine werden mit 56.000, davon 15.000 getötet, angegeben. Quelle: APA, ISW, ACLED, CSIS/OHCHR.

Schweden: Kreml schönt seine Zahlen
Der Krieg ist für beide Nationen auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Der schwedische Militärgeheimdienst (Must) geht mittlerweile davon aus, dass Russland seine wirtschaftlichen Daten schönt. Der Geheimdienst erklärte am Dienstag, dass Russland wahrscheinlich mit einer „höheren Inflation und einem größeren Haushaltsdefizit“ zu kämpfen habe, als es nach außen hin darstelle. Wirtschaftsdaten würden offenbar „manipuliert, um widerstandsfähiger zu erscheinen“.

„Trotz der jüngsten Phase hoher Ölpreise, die Russland höhere Einnahmen beschert hat, wäre ein Preis von über 100 Dollar pro Barrel über ein ganzes Jahr hinweg erforderlich, um das russische Haushaltsdefizit auszugleichen“, erklärte der Must.

Lesen Sie auch:
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Milliarden verpuffen
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
25.03.2026
Russisches Öl
Umstrittene Auszeit von US-Sanktionen läuft aus
15.04.2026

Allerdings habe die schwache Konjunktur „keinen Einfluss auf die strategischen Ziele“ des Kreml, erklärte Geheimdienstchef Thomas Nilsson. Moskau sei entschlossen, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen und „hybride“ Aktivitäten in EU- und NATO-Ländern durchzuführen. „Die wirtschaftlichen Zwänge und Sanktionen wirken sich jedoch darauf aus, welche militärischen Kapazitäten Russland aufbieten kann und wie schnell dies geschehen kann.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.04.2026 11:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf