Kreml: Heuer schon 1700 Quadratkilometer erobert

Die Infografik zeigt den Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine von 2022 bis 2026. Drei Karten stellen die von Russland kontrollierten und umkämpften Gebiete im Februar 2022, November 2022 und Februar 2026 dar. Ein Balkendiagramm zeigt, dass die Zahl der russischen Angriffe pro Monat ab 2022 stark ansteigt und bis 2026 auf hohem Niveau bleibt. Eine Übersicht schätzt die militärischen Verluste auf russischer Seite auf 1,2 Millionen, davon 325.000 getötet, und auf ukrainischer Seite auf 500.000 bis 600.000, davon 100.000 bis 140.000 getötet. Zivile Opfer in der Ukraine werden mit 56.000, davon 15.000 getötet, angegeben. Quelle: APA, ISW, ACLED, CSIS/OHCHR.