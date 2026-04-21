Leipzig: 22-Jähriger griff Busfahrer mit Axt an

Gewalttat ging Streit um Zigarette voraus

„Es ging wohl um eine Zigarette. Der 22-Jährige soll den Fahrer nach einer gefragt haben, aber der hatte keine – oder wollte ihm keine geben.“ Daraufhin griff der Deutsche den Fahrer an und „verletzte ihn dabei mit dem gefährlichen Gegenstand“, erklärte eine Polizeisprecherin, wie es zu dem Angriff kam.