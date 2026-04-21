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Von Kollegen gerettet

Leipzig: 22-Jähriger griff Busfahrer mit Axt an

Deutschland
21.04.2026 11:59
In Leipzig ging ein 22-Jähriger mit einer Axt auf einen Busfahrer los. (Symbolbild)
In Leipzig ging ein 22-Jähriger mit einer Axt auf einen Busfahrer los. (Symbolbild)(Bild: 1take1shot - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Deutschland ist es in einem öffentlichen Verkehrsmittel erneut zu einem brutalen Angriff gekommen: Ein Busfahrer wurde von einem 22-Jährigen mit einer Axt angegriffen. Erst vor etwa zwei Wochen hatte es in der deutschen Stadt einen Angriff auf einen Buslenker gegeben.

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Die Gewalttat ereignete sich am Montagnachmittag im Stadtteil Grünau an der Haltestelle eines Einkaufszentrums. Der 43-jährige Busfahrer wurde mit einem „gefährlichen Gegenstand angegriffen“, wie die Polizei erklärte. Laut „Bild“ soll es sich bei der Waffe um eine Axt gehandelt haben. 

Gewalttat ging Streit um Zigarette voraus
„Es ging wohl um eine Zigarette. Der 22-Jährige soll den Fahrer nach einer gefragt haben, aber der hatte keine – oder wollte ihm keine geben.“ Daraufhin griff der Deutsche den Fahrer an und „verletzte ihn dabei mit dem gefährlichen Gegenstand“, erklärte eine Polizeisprecherin, wie es zu dem Angriff kam. 

Zwei Kollegen eilten dem Angriffsopfer zu Hilfe und konnten den Täter überwältigen. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der 22-Jährige festgehalten werden – dieser hatte sich ebenfalls Verletzungen zugezogen und wurde von Exekutivbeamten ins Krankenhaus gebracht. 

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Angreifer auf freien Fuß gesetzt
„Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde die vorläufige Festnahme des 22-Jährigen nicht bestätigt, sodass er im Krankenhaus aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen wurde“, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Erst Anfang April hatte es einen ähnlichen Vorfall in Leipzig gegeben. Ein 13-Jähriger hatte einem 63-jährigen Busfahrer mehrere Kopfstöße versetzt – dieser erlitt danach einen Schlaganfall. 

Noch tragischer ging ein brutaler Vorfall in Rheinland-Pfalz aus: Ein Schaffner (36) wurde von einem 26-Jährigen attackiert und lebensgefährlich verletzt, nachdem ein Streit aufgrund der fehlenden Fahrkarte entbrannt war. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort erlag der Schaffner schließlich im Krankenhaus den erlittenen schweren Verletzungen. 

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