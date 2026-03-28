Ein gesunder Darm kann Beschwerden reduzieren

Heute zählt das Mikrobiom zu den spannendsten Forschungsfeldern der modernen Medizin. Und mittendrin rückt ein Organ besonders ins Rampenlicht: der Darm. Nicht nur als Verdauungsorgan, sondern als komplexes Steuerzentrum für Immunprozesse, Entzündungsreaktionen und die Hautgesundheit.

Immunpower beginnt im Darm

Rund 70 Prozent der antikörperproduzierenden Immunzellen befinden sich hier, und über die sogenannte Darm-Haut-Achse kommuniziert das Darmmikrobiom direkt mit dem Immunsystem und der Hautoberfläche. Gleichzeitig beeinflusst es die Produktion bestimmter Botenstoffe, die wiederum auf Entzündungsreaktionen im gesamten Körper wirken können.