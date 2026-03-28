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Ein gesunder Darm kann Beschwerden reduzieren

Gesund Konkret
28.03.2026 15:00
Das Mikrobiom im Darm beeinflusst weit mehr als nur die Verdauung.
Das Mikrobiom im Darm beeinflusst weit mehr als nur die Verdauung.(Bild: Antonioguillem - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Im Darm lebt ein verborgenes Ökosystem, das unsere Gesundheit stark beeinflusst. Es steuert Verdauung und Immunprozesse, wirkt über die Darm‑Haut‑Achse auf die Haut und spielt eine Rolle bei Allergien. Gleichzeitig trägt es dazu bei, dass der Körper auf äußere Reize ausgeglichen reagieren kann.

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Die spannende Erkenntnis, dass Darm, Immunsystem und andere Körpersysteme eng miteinander verwoben sind, ist nicht neu. Aber erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Forschung begonnen, diese Zusammenhänge wirklich zu entschlüsseln. Und erst moderne Analysemethoden haben gezeigt, wie komplex dieses innere Ökosystem tatsächlich ist.

Heute zählt das Mikrobiom zu den spannendsten Forschungsfeldern der modernen Medizin. Und mittendrin rückt ein Organ besonders ins Rampenlicht: der Darm. Nicht nur als Verdauungsorgan, sondern als komplexes Steuerzentrum für Immunprozesse, Entzündungsreaktionen und die Hautgesundheit.

Immunpower beginnt im Darm
Rund 70 Prozent der antikörperproduzierenden Immunzellen befinden sich hier, und über die sogenannte Darm-Haut-Achse kommuniziert das Darmmikrobiom direkt mit dem Immunsystem und der Hautoberfläche. Gleichzeitig beeinflusst es die Produktion bestimmter Botenstoffe, die wiederum auf Entzündungsreaktionen im gesamten Körper wirken können.

Mit 1405 Probanden
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Eine achtwöchige Anwendung eines Probiotikums zeigte deutliche Verbesserungen bei den Teilnehmenden.

• Weniger allergische Reaktionen: Typische Allergiesymptome wie laufende Nase, juckende Augen oder Reizhusten besserten sich um 88 Prozent.

• Deutliche Verbesserung der Hautgesundheit: Hautbeschwerden reduzierten sich um 83 Prozent, Neurodermitis‑Symptome um 81 Prozent und Akne‑assoziierte Beschwerden um 83 Prozent. Auch die typischen Merkmale der Urtikaria, wie Quaddelbildung und Schwellungen, wurden um 84 Prozent signifikant vermindert. 

• Stärkeres Immunsystem: Die Infektanfälligkeit sank um 76 Prozent.

• Entlastung des Verdauungssystems: Gastrointestinale Beschwerden gingen um 88 Prozent zurück.

Gerät dieses fein austarierte Ökosystem aus dem Gleichgewicht, kann das Folgen haben: Eine gestörte Darmflora, eine sogenannte Dysbiose, wird mit einer geschwächten Darmbarriere und einer überaktiven Immunantwort in Verbindung gebracht – Faktoren, die Hautprobleme wie Neurodermitis, Urtikaria (Hautreaktion, bei der plötzlich juckende Quaddeln und manchmal auch Schwellungen entstehen) oder Akne begünstigen können.

Wenn die Darmflora aus dem Takt gerät
Auch Müdigkeit, erhöhte Stressanfälligkeit oder ein allgemein geschwächtes Wohlbefinden werden häufig mit einer aus dem Takt geratenen Darmflora in Zusammenhang gebracht. Denn der Darm steht über Nervenbahnen und Stoffwechselprozesse in engem Austausch mit vielen anderen Körpersystemen.

Er produziert selbst zahlreiche Botenstoffe, beeinflusst die Ausschüttung von Hormonen und kommuniziert über die sogenannte Darm-Hirn-Achse direkt mit unserem Nervensystem. Wenn dieses sensible Netzwerk gestört ist, kann das nicht nur die Verdauung beeinträchtigen, sondern sich auch auf Energielevel, Konzentration, Schlafqualität und emotionale Balance auswirken.

Ein stabiler, vielfältiger Bakterienmix im Darm trägt daher wesentlich dazu bei, dass der Körper Belastungen besser ausgleicht und wir uns insgesamt widerstandsfähiger fühlen.

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