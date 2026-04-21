33 Tore! Schubert Doppelpack bei Voitsberg-Sieg

28 Volltreffer lieferten die Kicker aus der Regionalliga Mitte in der 23. Runde ab! Einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel machte Voitsberg mit einem 2:1-Sieg in Wallern. Weiter „on fire“ ist Fabian Schubert – der Goalgetter der Steirer traf im Doppelpack und hält nun bei sensationellen 33 Treffern. Die Highlights der Spiele gibt es bei uns im Video.