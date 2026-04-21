Heidi Klum mit tiefen Einblicken am roten Teppich

„Klitzekleiner Auftritt“

Dass Klum an diesem Abend überhaupt am Premieren-Teppich dabei war, hat auch einen guten Grund. Denn die Model-Beauty in Teil 2 des Erfolgsfilms mitspielen, wie sie selbst verriet. Sie habe einen „klitzekleinen Auftritt“, verriet sie am Montagabend. Und scherzte, sie hoffe, dass sie nicht wieder rausgeschnitten worden sei.