Heidi Klum mit tiefen Einblicken am roten Teppich

Heidi Klum hat bei der Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ in New York mal wieder für Aufsehen gesorgt. Der Grund: ihr ziemlich freizügiges Outfit!
Die 52-Jährige schritt nämlich in einem Kleid mit seitlichem „Guckloch“ über den roten Teppich und machte mit diesem Look den Stars des Films – Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt – gehörig Konkurrenz. Denn Klum sorgte mit diesem Style für gewohnt tiefe Einblicke, Sideboob-Blitzer inklusive!
Freizügige „Sieger-Robe“
Die Wahl fiel an diesem Abend übrigens nicht zufällig auf diese mintgrüne Robe. Das Dress stammt nämlich aus Heidis Designershow „Project Runway“, für die sie aktuell wieder vor der Kamera steht. Wie es heißt, handelt es sich um eines der „Sieger-Kleider“ der kommenden Staffel.
Ein kluger Schachzug also! Denn Heidi Klum sorgte nicht nur für ein Blitzlichtgewitter am Red Carpet der Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“, sondern machte gleichzeitig auch noch Werbung für ihr eigenes Projekt.
„Klitzekleiner Auftritt“
Dass Klum an diesem Abend überhaupt am Premieren-Teppich dabei war, hat auch einen guten Grund. Denn die Model-Beauty in Teil 2 des Erfolgsfilms mitspielen, wie sie selbst verriet. Sie habe einen „klitzekleinen Auftritt“, verriet sie am Montagabend. Und scherzte, sie hoffe, dass sie nicht wieder rausgeschnitten worden sei.
Auch im Originalfilm von 2006 war Klum übrigens mit dabei. Damals spielte sie sich selbst. Und im letzten Sommer wurde die 52-Jährige am Set der Fortsetzung gesichtet – in gleich zwei unterschiedlichen Outfits: einem lila Abendkleid und einem Hosenanzug.
Im Interview mit ABC News schwärmte Klum schließlich über die glanzvolle Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ und lobte vor allem die tollen Outfits der Stars am roten Teppich. Die Premiere gleiche fast einem „Oscar der Mode“, schmunzelte das Topmodel.
Lang ersehnte Fortsetzung
„Der Teufel trägt Prada 2“ soll am 30. April in die Kinos kommen und am 1. Mai in den USA. Meryl Streep spielt in dem neuen Film erneut die Modezarin Miranda Priestly – angelehnt an die langjährige „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour, die ebenfalls unter den Premiere-Gästen war.
Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für Wintour gearbeitet hat. Im Juni 2025 kündigte Wintour ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels an. Ihre Nachfolgerin ist Chloe Malle.
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