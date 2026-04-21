Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser

Wie die Tageszeitung „Haaretz“ berichtet, war das Fahrzeug aus dem Sicherheitsteam „Magen“ von Ministerin Orit Strook am frühen Dienstagmorgen zu einem Einsatz im Rahmen einer Gedenkveranstaltung in der Nähe von Hebron unterwegs. Plötzlich sei ein Jugendlicher trotz roter Ampel mit seinem E-Bike vor dem Fahrzeug aufgetaucht. „Der Lenker hat alles unternommen, um einen Aufprall zu vermeiden und wurde dabei selbst verletzt“, zitierte die Zeitung Israels Polizeimister Itamar Ben-Gvir. Die Ministerin selbst sei nicht in dem Auto oder in einem anderen in der Nähe gewesen, so Ben-Gvir.