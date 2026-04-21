Tierisch relevant für die Zukunft von uns allen

Für die Vetmeduni Wien heißt das vor allem, sichtbar zu machen, was dort Tag für Tag geleistet wird. Denn diese Universität ist von großer Bedeutung für die Zukunft von uns allen. Rektor Matthias Gauly bringt es auf den Punkt: „Bei uns bedeutet ,Alles Uni‘, dass auch jedes Tier zählt. Und wir bilden die Fachkräfte aus, die künftig die flächendeckende Versorgung von Haus-, Nutz- und Wildtieren in Österreich garantieren und damit einen unverzichtbaren Beitrag für unser Land leisten.“