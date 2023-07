Fiat 600e: So cool wird der pfiffige Retro-Stromer

Antrieb wie im Jeep Avenger

Wie der Jeep Avenger hat auch der 600e eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 54 kWh. Fiat verspricht eine Reichweite von über 400 Kilometern im WLTP-Zyklus und mehr als 600 Kilometer im Stadtbetrieb. Am 110 kW-Lader soll der Akku in weniger als einer halben Stunde zu 80 Prozent geladen sein, an der 11 kW-Wallbox dauert es rund sechs Stunden, bis die Batterie voll ist. Auch die Leistungsdaten sind mit dem Elektro-Jeep identisch. Heißt: 115 kW/156 PS, was für einen Sprint auf 100 km/h in neun Sekunden reichen soll. Und weil Fiat dem Elektro-Boom, vor allem in der Heimat, nicht so ganz traut, bieten sie den 600er in Italien, Spanien und anderen südlichen Gefilden auch noch mit 1,3 Liter-Verbrenner und 48 Volt-Mildhybrid-Technik an. Im Gegensatz zum Avenger wird es den 600er ausschließlich mit Frontantrieb geben.