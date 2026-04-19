50 Jahre Audi-5-Zylinder: Anfang kennt fast keiner

Aus VR6 mach V5

Und so ließ er den Fünfzylinder auch im VW Passat B2 (ab 1981) oder im Bulli T4 (ab 1990) arbeiten. Für VW Golf IV, Bora, Beetle und Seat Toledo hielt er ab 1997 eine andere Delikatesse bereit: Den einzigen 2,3-Liter-V5, abgeleitet aus dem legendären VW-VR6. Einen Hinweis auf die VR-Verwandtschaft gaben die Kolben, die in einer 15-Grad-Neigung zueinander positioniert waren, zwei auf einer Seite und drei auf der anderen, und die beiden Bänke teilten sich einen Zylinderkopf. Ebenso wie der VR6 sollte der V5 die Höherpositionierung der Massenmarken VW und Seat über Konkurrenten etwa von Ford, Fiat oder Opel ermöglichen.