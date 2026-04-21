Flüchtender Tiger versetzt Publikum in Schrecken

Tiger von Polizei eingefangen

Die Besucher wurden kurz darauf aus dem Zirkuszelt gebracht. Laut lokalen Medienberichten gab es keine Verletzten. Der Tiger soll aus dem Zelt auf die Straße gelaufen sein, konnte jedoch wenig später von der Polizei eingefangen und zurückgebracht werden. Andere Quellen berichten, das Tier konnte von einem Trainer durch die leeren Zwischenräume zum Ausgang gelenkt und so kurz nach der Flucht zurück in seinen Käfig geführt werden.