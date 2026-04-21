Panik in Zirkusshow
Flüchtender Tiger versetzt Publikum in Schrecken
Im russischen Rostow am Don ist es zu einem dramatischen Zwischenfall in einem Zirkus gekommen. Während einer Vorstellung löste ein plötzlich herabstürzendes Netz Panik unter den Tieren aus. Ein Tiger ergriff die Flucht und sprang ins entsetzte Publikum.
In der Manege befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Tiger und zwei Tiertrainer. Nachdem das über der Arena gespannte Netz unerwartet zu Boden gefallen war, wurden die Tiere unruhig und liefen nervös im Gehege umher. Ein Tiger überwand schließlich die Absperrung und gelangte in den Zuschauerbereich (siehe Video oben).
Zuschauer kreischten
Im Publikum brach daraufhin Panik aus. Die Zuschauer kreischten, Eltern versuchten, ihre Kinder zu schützen. Gleichzeitig forderten die Trainer die Anwesenden lautstark auf, ruhig zu bleiben und auf ihren Plätzen sitzenzubleiben.
Tiger von Polizei eingefangen
Die Besucher wurden kurz darauf aus dem Zirkuszelt gebracht. Laut lokalen Medienberichten gab es keine Verletzten. Der Tiger soll aus dem Zelt auf die Straße gelaufen sein, konnte jedoch wenig später von der Polizei eingefangen und zurückgebracht werden. Andere Quellen berichten, das Tier konnte von einem Trainer durch die leeren Zwischenräume zum Ausgang gelenkt und so kurz nach der Flucht zurück in seinen Käfig geführt werden.
Der Vorfall hat bereits am Sonntag stattgefunden. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet und prüfen den Vorfall auf Grundlage der bisherigen Berichte. Offizielle Anzeigen liegen bislang nicht vor. Der Zirkus selbst äußerte sich nicht zu dem Zwischenfall.
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