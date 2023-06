Jeep Avenger: Das überrascht am Erstlings-Stromer

Viel Stauraum im Interieur

Das Platzangebot geht für so einen Winzling sehr in Ordnung. Groß gewachsene Rückbank-Passagiere müssen sich in Sachen Kniefreiheit allerdings mit ihren Vorderleuten arrangieren. In den Kofferraum passen 355 Liter. Outstanding in der Klasse: Die Heckklappe öffnet sich optional elektrisch und reagiert sogar auf einen Fußkick.