ÖVP-Politiker legt nach Alko-Fahrt Mandat zurück

Betrunken und zu schnell war der ÖVP-Landtagsabgeordnete Günther Baschinger aus St. Agatha (Oberösterreich) mit dem Auto unterwegs. Er bedauert seinen Fehler: „Ich entschuldige mich aufrichtig für mein Verhalten.“ Er legte sein Mandat im Oberösterreichischen Landtag zurück.
Im Linzer Heinrich-Gleißner-Haus, der Zentrale der oberösterreichischen ÖVP, weiß man schon etwas länger von dem Vorfall, wobei Parteisekretär Florian Hiegelsberger betont, dass die Partei rasch gehandelt hat: „So etwas geht nicht!“
Günther Baschinger ist ein erfolgreicher Unternehmer im Bezirk Grieskirchen – und ein echter Ämter-Multi: Für die ÖVP sitzt er im OÖ-Landtag, zudem ist er Obmann der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes in seinem Heimatbezirk. Fest verankert ist der Geschäftsführer mehrerer Unternehmen auch in seiner Heimatgemeinde, wo er im Gemeinderat sitzt.
Sein Rücktritt erreichte die Landeshauptmann-Partei Dienstagmittag: „Ich habe einen Fehler gemacht, der mir leidtut. Ich entschuldige mich aufrichtig für mein Verhalten. Es entspricht nicht den Anforderungen und der Verantwortung meiner Funktion als Landtagsabgeordneter. Ich ziehe daraus die Konsequenzen und lege mein Mandat im Oö. Landtag zurück.“ Baschinger betont, bei seiner Alkofahrt niemanden verletzt oder gefährdet zu haben.
Wer folgt jetzt nach?
Wer künftig auf dem bald leer werdenden Sessel des Grieskirchners im OÖ-Landtag Platz nimmt, ist noch nicht entschieden. Die nächst gereihte Kandidatin auf der Wahlkreisliste ist Manuela Gschwandtner aus dem Bezirk Vöcklabruck. Sie ist Vizebürgermeisterin von Gampern. Ob sie zum Zug kommt, soll im Landesparteivorstand am 8. Mai entschieden werden.
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