ÖVP-Politiker legt nach Alko-Fahrt Mandat zurück

Wer folgt jetzt nach?

Wer künftig auf dem bald leer werdenden Sessel des Grieskirchners im OÖ-Landtag Platz nimmt, ist noch nicht entschieden. Die nächst gereihte Kandidatin auf der Wahlkreisliste ist Manuela Gschwandtner aus dem Bezirk Vöcklabruck. Sie ist Vizebürgermeisterin von Gampern. Ob sie zum Zug kommt, soll im Landesparteivorstand am 8. Mai entschieden werden.

