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Unter „Horny“-Verdacht

Kicker verrät Details zu pikanter „Hotel-Flucht“

Fußball International
21.04.2026 13:35
Der nächtliche Ausflug hatte für Morten Thorsby schließlich schöne Folgen!
Der nächtliche Ausflug hatte für Morten Thorsby schließlich schöne Folgen!(Bild: EPA/FREDRIK VARFJELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Geheimnis um eine brisante nächtliche „Hotel-Flucht“ im norwegischen Nationalteam ist gelüftet! Morten Thorsby hat nun verraten, dass er jener Profi war, der sich unerlaubt zu einem Date davongeschlichen hatte. Zudem verrät er: Es war eine Aktion mit Folgen! 

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Als Norwegen-Trainer Stale Solbakken im Juni 2025 einen seiner Schützlinge nach einem verbotenen nächtlichen Ausflug ertappt hatte, wurde nicht nur im hohen Norden heftig spekuliert. Den Namen des „Übeltäters“ hat der Coach nie verraten, nur, dass dieser wohl „horny“ (also geil) gewesen sei. 

Stale Solbakken
Stale Solbakken(Bild: EPA/Fredrik Varfjell)

Knapp ein Jahr später hat der entsprechende Teamspieler das Geheimnis um seine Person nun gelüftet und dabei ein paar Sachen richtiggestellt. „Ich kann verraten, dass ich es war“, so Morten Thorsby gegenüber „TV2“ mit einem schelmischen Grinsen. 

Ein Date mit Folgen
Die Darstellung des Teamchefs, so der Kicker von Serie-A-Klub Cremonese, sei allerdings nicht ganz richtig. Denn: er habe in „sehr unschuldiger Absicht gehandelt und es war ein nettes Date.“ Zudem eines mit schönen Folgen! Denn mittlerweile ist der 29-Jährige mit der betreffenden Dame verlobt. 

Deshalb lautet sein Fazit heute: „Ich stehe dazu und würde wieder tun.“ Ertappt wurde er übrigens nur, weil er sich nicht sonderlich geschickt angestellt habe, wie Solbakken verrät: „Er hat seine Zimmertür einfach offenstehen lassen. Es war also nicht schwer, zu merken, dass er nicht da war.“ 

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