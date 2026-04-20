Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Mehr Leistung fürs Auto – fair & ehrlich

Motor
20.04.2026 10:41
Werbung
(Bild: Reifen_2000)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wenn es ums eigene Auto geht, zählt vor allem eines: Vertrauen. Genau hier setzt die EY KFZ TEC & Reifen Zweitausend GmbH an. In einer Zeit, in der vieles komplizierter wird, bleibt das Unternehmen bewusst einfach – mit klarer Kommunikation und ehrlicher Beratung.

Statt unverständlicher Fachbegriffe setzt man hier auf Transparenz: Kundinnen und Kunden bekommen genau erklärt, was ihr Fahrzeug wirklich braucht – und was eben nicht. Ein Ansatz, der gerade bei Werkstattbesuchen für ein gutes Gefühl sorgt.

Von Service bis Motor: Alles aus einer Hand
Ob klassische Inspektion nach Herstellervorgaben, umfangreiche Reparaturen oder komplexe Motorinstandsetzungen – das kompetente Team von EY KFZ TEC & Reifen Zweitausend GmbH kümmert sich darum, dass Fahrzeuge nicht nur funktionieren, sondern auch dauerhaft zuverlässig performen. 

Auch wichtige Services wie Klimawartung oder Jahreschecks werden professionell durchgeführt. Das Ziel: maximale Sicherheit und Fahrkomfort – egal ob im Alltag oder auf längeren Strecken.

Reifenservice: Der Kontakt zur Straße
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Reifenservice. Denn Reifen sind die direkte Verbindung zur Straße – und damit entscheidend für Sicherheit und Fahrverhalten.

Hier setzt EY KFZ TEC auf Qualität, Know-how und individuelle Beratung. Egal, ob Wechsel, Lagerung oder Neukauf: Kundinnen und Kunden profitieren von maßgeschneiderten Lösungen und einem Service, der mitdenkt.

AKTION: Sommerfit mit starken Vorteilen
Pünktlich zum Start in die warme Jahreszeit gibt es jetzt ein attraktives Angebot für Autofahrer: Beim Kauf von vier Neureifen ab 18 Zoll erhalten Kunden einen 30-Euro-Tankgutschein sowie 6 Monate kostenlose Reifenlagerung (je nach Verfügbarkeit) dazu.

Zusätzlich gibt es 15 % Rabatt auf wichtige Services wie:

  • Ölservice
  • Bremsservice
  • Jahresservice
  • Klimaservice

Ein besonderes Extra: Der Urlaubscheck ist kostenlos – statt regulär 49 Euro. So lässt sich das Auto rechtzeitig fit für den Sommer machen – sicher, effizient und mit klaren Preisvorteilen. Wichtig: Die Aktion gilt bis 29. Mai 2026 und ist nur mit QR-Code einlösbar.

Sicher unterwegs in den Sommer
Mit Kompetenz, Fairness und Leidenschaft sorgt EY KFZ TEC dafür, dass Kundinnen und Kunden jederzeit mobil bleiben. Wer Wert auf ehrliche Beratung und zuverlässigen Service legt, ist hier genau richtig – und startet bestens vorbereitet in die warme Jahreszeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
20.04.2026 10:41
Loading

krone.tv

Neue VW-Zeitrechnung
VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?
Stephan Schätzl stellt den Cupra Raval hier im Video vor.
Pendant zum VW ID.Polo
Cupra Raval: Kleiner Stadtrebell mit Charakter
Günstige Topversion
Tesla Model Y Performance: Fährt schnell hinterher
Im EQS getestet
Mercedes‘ neue Hightech-Lenkung ist richtig heftig
Das Überraschungsei
Citroën C3 Aircross: Unterschätzter Familienfreund
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
237.911 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
203.848 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
147.839 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1047 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1041 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
739 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Mehr Motor
WERBUNG
Mehr Leistung fürs Auto – fair & ehrlich
Die Legende der 5
50 Jahre Audi-5-Zylinder: Anfang kennt fast keiner
Umfrage zeigt:
Österreicher pfeifen auf ein Tempolimit 100
„Krone“-Motor-Podcast
BYD Seal 6 Touring: „Super-Hybrid“ für die Familie
Neue VW-Zeitrechnung
VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf