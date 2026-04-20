Mehr Leistung fürs Auto – fair & ehrlich

Wenn es ums eigene Auto geht, zählt vor allem eines: Vertrauen. Genau hier setzt die EY KFZ TEC & Reifen Zweitausend GmbH an. In einer Zeit, in der vieles komplizierter wird, bleibt das Unternehmen bewusst einfach – mit klarer Kommunikation und ehrlicher Beratung.
Statt unverständlicher Fachbegriffe setzt man hier auf Transparenz: Kundinnen und Kunden bekommen genau erklärt, was ihr Fahrzeug wirklich braucht – und was eben nicht. Ein Ansatz, der gerade bei Werkstattbesuchen für ein gutes Gefühl sorgt.
Von Service bis Motor: Alles aus einer Hand
Ob klassische Inspektion nach Herstellervorgaben, umfangreiche Reparaturen oder komplexe Motorinstandsetzungen – das kompetente Team von EY KFZ TEC & Reifen Zweitausend GmbH kümmert sich darum, dass Fahrzeuge nicht nur funktionieren, sondern auch dauerhaft zuverlässig performen.
Auch wichtige Services wie Klimawartung oder Jahreschecks werden professionell durchgeführt. Das Ziel: maximale Sicherheit und Fahrkomfort – egal ob im Alltag oder auf längeren Strecken.
Reifenservice: Der Kontakt zur Straße
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Reifenservice. Denn Reifen sind die direkte Verbindung zur Straße – und damit entscheidend für Sicherheit und Fahrverhalten.
Hier setzt EY KFZ TEC auf Qualität, Know-how und individuelle Beratung. Egal, ob Wechsel, Lagerung oder Neukauf: Kundinnen und Kunden profitieren von maßgeschneiderten Lösungen und einem Service, der mitdenkt.
AKTION: Sommerfit mit starken Vorteilen
Pünktlich zum Start in die warme Jahreszeit gibt es jetzt ein attraktives Angebot für Autofahrer: Beim Kauf von vier Neureifen ab 18 Zoll erhalten Kunden einen 30-Euro-Tankgutschein sowie 6 Monate kostenlose Reifenlagerung (je nach Verfügbarkeit) dazu.
Zusätzlich gibt es 15 % Rabatt auf wichtige Services wie:
Ein besonderes Extra: Der Urlaubscheck ist kostenlos – statt regulär 49 Euro. So lässt sich das Auto rechtzeitig fit für den Sommer machen – sicher, effizient und mit klaren Preisvorteilen. Wichtig: Die Aktion gilt bis 29. Mai 2026 und ist nur mit QR-Code einlösbar.
Sicher unterwegs in den Sommer
Mit Kompetenz, Fairness und Leidenschaft sorgt EY KFZ TEC dafür, dass Kundinnen und Kunden jederzeit mobil bleiben. Wer Wert auf ehrliche Beratung und zuverlässigen Service legt, ist hier genau richtig – und startet bestens vorbereitet in die warme Jahreszeit.