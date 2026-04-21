500 Banden-Mitglieder in El Salvador vor Gericht

Mordrate in El Salvador sinkt durch harten Kurs

Laut der Regierung von El Salvador sind die Banden MS-13 und Barrio 18 verantwortlich für den Tod von rund 200.000 Menschen in den vergangenen drei Jahrzehnten. Die beiden Banden kontrollierten in der Vergangenheit zeitweise rund 80 Prozent des Landes, El Salvador hatte eine der höchsten Mordraten der Welt. Seit Beginn von Bukeles hartem Kurs ging die Mordrate deutlich zurück.