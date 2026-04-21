Thurnher zu Chats: „Verstörend und schockierend“

Unterschiedliche Aussagen – keine neue Bewertung

Grundlage für diese Einschätzung ist der Compliance-Bericht selbst. Einer der Verfasser verweist darauf, dass die Frau vor der Kommission die zentrale Frage nach einer Drohung des Ex-Generaldirektors anders beantwortet habe als später: „Wir nehmen diese Änderung des Standpunkts im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung zur Kenntnis, sehen aber angesichts der von beiden Seiten vorgelegten Unterlagen keinen Anlass, von dem Untersuchungsergebnis abzugehen.“