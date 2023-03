Handys zum Aufrollen und Bildschirme zum Aufsetzen

In der Mobilfunkwelt ist die Pandemie vorbei: Nach Ausfällen und Absagen in den vergangenen Jahren meldet sich die weltgrößte Branchenmesse, der Mobile World Congress in Barcelona, mit Zehntausenden Besuchern zurück. Wir haben uns dort umgesehen und stellen Ihnen im ausführlichen Report die wichtigsten Messetrends vor.