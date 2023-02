Lehrer sehen KI-Einsatz an Schulen „gelassen“

Gleichzeitig hat ChatGPT für Kayali das Potenzial, einiges am „sehr konservativen“ österreichischen Schulsystem infrage zu stellen. Wenn Künstliche Intelligenz bestimmte Aufgaben übernehmen kann, sollte man diskutieren, was an die Technik ausgelagert werden kann, was Kindern und Jugendlichen in den Schulen eigentlich vermittelt und was in der Schule bei Leistungsfeststellungen überprüft werden soll, so Kayali. „Wir sollten akzeptieren, dass eine gewisse Art der Aufgabenstellung tot ist.“ Ohnehin liege derzeit der Fokus in der Schule immer noch viel zu stark auf dem Reproduzieren von Wissen.