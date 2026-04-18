Ist Österreichs Pensionssystem fair?

Doch wie ausgewogen ist das System tatsächlich gestaltet? Profitieren manche stärker als andere, etwa durch Sonderregelungen oder unterschiedliche Beitragsmodelle? Wie groß ist die Belastung für die junge Generation, die das System künftig tragen muss? Und welche Reformen wären notwendig, um langfristig Gerechtigkeit und Finanzierbarkeit zu sichern?