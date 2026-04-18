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Frage des Tages

Ist Österreichs Pensionssystem fair?

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18.04.2026 11:32
Wie finden Sie das Leben als Pensionist in Österreich?
Wie finden Sie das Leben als Pensionist in Österreich?(Bild: Yakobchuk Olena - stock.adobe.com)

Ist das Pensionssystem noch gerecht für alle Generationen? Angesichts steigender Lebenserwartung, wachsender Budgetbelastung und unterschiedlicher Pensionshöhen rückt die Frage nach Fairness zunehmend in den Fokus. Kritiker sprechen von Ungleichgewichten zwischen Berufsgruppen und Generationen, während Befürworter die stabilisierende Rolle des Systems betonen. Unsere Frage des Tages vom 18.04.2026 lautet daher: „Ist Österreichs Pensionssystem fair?“

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Doch wie ausgewogen ist das System tatsächlich gestaltet? Profitieren manche stärker als andere, etwa durch Sonderregelungen oder unterschiedliche Beitragsmodelle? Wie groß ist die Belastung für die junge Generation, die das System künftig tragen muss? Und welche Reformen wären notwendig, um langfristig Gerechtigkeit und Finanzierbarkeit zu sichern?

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