Wer arbeitet, kommt kaum zu ORF-Gebührenbefreiung!

Zigtausende gehen arbeiten, verdienen weniger als 1965 Euro netto – und müssen trotzdem ORF-Beitrag zahlen. Arbeitslose oder Sozialhilfe-Bezieher mit dem gleichen Einkommen werden hingegen komplett befreit. Die „Krone“ hat beim Medienministerium nachgefragt. Die Antwort sorgt für neuen Ärger.
Eigentlich sollte die neue ORF-Beitrags-Befreiung ab 2026 für mehr Gerechtigkeit sorgen. Mit der neuen Wohnkostenpauschale von 500 Euro können deutlich mehr Menschen als früher von der Gebühr befreit werden – vor allem Bezieher kleiner Pensionen, Lehrlinge, Arbeitslose oder Sozialhilfe-Bezieher profitieren davon. Die „Krone“ hat die neuen Voraussetzungen analysiert.
Doch in den Kommentaren zum Artikel kocht die Wut hoch. Der Vorwurf vieler Leser: Arbeitende Niedrigverdiener gehen leer aus, obwohl sie oft nicht mehr Geld zur Verfügung haben als Bezieher von Sozialleistungen.
„Das ist das Gegenteil eines Arbeitsanreizes“
Ein Leser rechnet vor: Ein alleinstehender Arbeiter mit einem Nettoeinkommen von beispielsweise 1800 Euro liegt unter der neuen Grenze von 1965 Euro (1465 Euro Richtsatz + 500 Euro Wohnpauschale). Trotzdem muss er den ORF-Beitrag (15,30 Euro monatlich plus Landesabgabe) zahlen und bekommt weder den neuen Strom-Sozialtarif (6 Cent/kWh) noch die 10-Euro-Telefonkostenförderung.
Gleichzeitig kann ein Arbeitsloser oder Sozialhilfe-Bezieher mit dem gleichen Einkommen komplett befreit werden.
Der Leser schreibt wörtlich:
„Warum werden arbeitende Geringverdiener so stark benachteiligt? (...) Das muss mir mal jemand erklären und gleichzeitig auch, warum man arbeiten soll, wenn man im Endeffekt schlechter lebt als Nichtarbeitende. Das ist schlicht und ergreifend eine massive Ungerechtigkeit und das Gegenteil eines Arbeitsanreizes.“
Medienministerium: „Regelung besteht seit vielen Jahren“
Die „Krone“ hat die Kritik an Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) weitergeleitet und um eine Stellungnahme gebeten. Eine Sprecherin des Ministeriums antwortete:
„Diese Ausnahmeregelung besteht seit vielen Jahren. Sie soll Personen entlasten, die im Sozialsystem als hilfsbedürftig aufscheinen. Das konnte und kann natürlich am ehesten daran festgestellt werden, dass Unterstützungsleistungen bezogen werden.“
Auf Nachfrage, ob sich daran für arbeitende Geringverdiener künftig etwas ändern könnte, verwies die Sprecherin auf zwei bereits beschlossene Maßnahmen:
Antrag lohnt sich – aber nicht für alle
Wer eine Sozialleistung bezieht (Pension, Pflegegeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Lehrlingsentschädigung) und unter der Einkommensgrenze liegt, sollte selbstverständlich einen Befreiungsantrag bei der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) stellen.
Alle anderen – vor allem arbeitende Niedrigverdiener ohne Sozialleistungsbezug – haben allerdings weiterhin keinen Anspruch, selbst wenn sie faktisch gleich viel oder weniger verdienen. Daran will das Medienministerium vorerst nichts ändern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.