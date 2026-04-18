Wer arbeitet, kommt kaum zu ORF-Gebührenbefreiung!

Eigentlich sollte die neue ORF-Beitrags-Befreiung ab 2026 für mehr Gerechtigkeit sorgen. Mit der neuen Wohnkostenpauschale von 500 Euro können deutlich mehr Menschen als früher von der Gebühr befreit werden – vor allem Bezieher kleiner Pensionen, Lehrlinge, Arbeitslose oder Sozialhilfe-Bezieher profitieren davon. Die „Krone“ hat die neuen Voraussetzungen analysiert.