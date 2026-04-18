Badespaß: Saisonstart am Wörthersee am 1. Mai

Die Sonne wärmt immer mehr, der Wörthersee lockt bereits viele zum feuchtfröhlichen Vergnügen: Am 1. Mai öffnen die drei Stadtwerke-Strandbäder, die 102. Badesaison in der Ostbucht beginnt.
Ab Freitag, 1. Mai, ist Betrieb in den Strandbädern in der Wörthersee-Ostbucht. Was ist heuer neu?
Vergessen? Ausleihen!
Wer den Sonnenschirm zu Hause vergessen oder doch Lust auf eine Liege hat, findet in dieser Saison eine eigene Anlaufstelle für den Verleih unweit des Eingangs im Strandbad Klagenfurt. Dort können auch Boccia-Kugeln, Tischtennis-Schläger und Stand-Up-Paddels (SUPs) ausgeborgt werden. Sollte etwas verloren gehen, dient der Verleih auch als Fundstelle.
Alles für die Sicherheit
Schon im Vorjahr wurden „Rescue Points“, also Sicherheitsinseln, mit Rettungsbrettern, Gurtrettern und Defibrillatoren auf den Brücken installiert. In diesem Jahr sind die Bademeister auch mit einem neuen Boot am Wasser unterwegs.
Bis 27. April können Vorjahres-Mieter ihre Hütte, ihre Kabine oder ihr Kästchen noch verlängern. Das und der Kauf von Saisonkarten sind online (mit Online-Rabatt) oder persönlich im STW-ServiceCenter sowie im Strandbad Klagenfurt möglich.
Online-Tickets sind günstiger als die beim Mitarbeiter an der Kassa
Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt heuer 6,90 Euro, wenn das Ticket online oder an einem Automaten gekauft wird. 7,20 Euro zahlt man an der Kassa. Die Saisonkarte kostet für Erwachsene 87,80 (online) bzw. 91,50 Euro (Kassa). Ermäßigungen gibt es für Kinder, Familien, Studierende, Behinderte und Besitzer der Kärntner Familienkarte. Seit zwei Jahren kann die digitale Saisonkarte auch in der Wallet am Smartphone abgespeichert werden.
Alle Informationen zu Tickets und anderen Fragen rund um die Strandbäder gibt es bis einschließlich 25. April von 14.30 bis 18.30 Uhr bei einem eigenen Infostand in den CityArkaden Klagenfurt.
Sautrog-Regatta, Riesen-Kino, Konzert auf der Brücke
Auch heuer sind einige Events im Strandbad Klagenfurt geplant: Am Samstag, 4. Juli, laden die Stadtwerke Klagenfurt zum Familienfest inklusive Sautrog-Regatta. Am Sonntag, 26. Juli, findet die beliebte Veranstaltung „Schwimmen statt Baden“ im Strandbad statt. Am Samstag, 1. August, kommt im größten Kinosaal des Landes bei „Movie at the Lake“ Freiluftkino-Stimmung auf und am Samstag, 12. September, wird die Mittelbrücke wieder zur Musikbühne für das Konzert am Steg.
Stressfrei und umweltfreundlich kann man zu den Strandbädern Klagenfurt und Loretto mit Bussen der KMG Klagenfurt Mobil GmbH anreisen. Die Linien C, 4 und 20 fahren täglich in die Ostbucht. An den Wochenenden sind zusätzlich die Linien 2 und 8 im Einsatz sowie von 1. Mai bis 30. September außerdem die Linie 10.
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