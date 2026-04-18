Badespaß: Saisonstart am Wörthersee am 1. Mai

Online-Tickets sind günstiger als die beim Mitarbeiter an der Kassa

Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt heuer 6,90 Euro, wenn das Ticket online oder an einem Automaten gekauft wird. 7,20 Euro zahlt man an der Kassa. Die Saisonkarte kostet für Erwachsene 87,80 (online) bzw. 91,50 Euro (Kassa). Ermäßigungen gibt es für Kinder, Familien, Studierende, Behinderte und Besitzer der Kärntner Familienkarte. Seit zwei Jahren kann die digitale Saisonkarte auch in der Wallet am Smartphone abgespeichert werden.