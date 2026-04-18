Dieser „Fuchs“ wirbelt die Finanzwelt auf

Mit seiner Finanzfuchsgruppe krempelt Christian Mattasits (42) aktuell eine gesamte Branche um. Mit Podcasts, Zehntausenden Followern auf Social Media und Videoblogs will er besonders jungen Menschen die angestaubte Finanzwelt wieder schmackhaft machen. Doch wie krisensicher ist dieses Geschäftsmodell und hält der „Finanzfuchs“, was er verspricht? Die „Krone“ fragte nach.
Die Aussicht aus dem 19. Stock im Hochhaus Icon Vienna ist schon einmal atemberaubend, und wer mit Christian Mattasits spricht, dem sitzt unternehmerische Dynamik gegenüber. Seit 2016 leitet er die Finanzfuchsgruppe - mit einem steilen Wachstum. Und er will weiter hoch hinaus. Das Ziel bis zum Jahr 2030: Marktführer im Finanzdienstleisterbereich.
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