Dieser „Fuchs“ wirbelt die Finanzwelt auf

Die Aussicht aus dem 19. Stock im Hochhaus Icon Vienna ist schon einmal atemberaubend, und wer mit Christian Mattasits spricht, dem sitzt unternehmerische Dynamik gegenüber. Seit 2016 leitet er die Finanzfuchsgruppe - mit einem steilen Wachstum. Und er will weiter hoch hinaus. Das Ziel bis zum Jahr 2030: Marktführer im Finanzdienstleisterbereich.