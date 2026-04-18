„Zwangsehe“ mit Eberl? Jetzt reagiert Freund

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat sich verwundert über einen Bericht gezeigt, in dem von einer „Zwangsehe“ zwischen ihm und Sportvorstand Max Eberl die Rede ist. Von Unruhe hinter den Kulissen will der Österreicher nichts wissen.
„Es hat mich auch verwundert. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut“, nahm der Österreicher Bezug auf einen Bericht des „Kicker“. Darin wurde geschrieben, dass sich Freund und Eberl eher in einer „Zwangsehe als einer Zweckehe“ befinden würden.
Freund sieht keine Probleme
Die Verlängerung der 2027 auslaufenden Verträge des Duos sei deshalb keine Selbstverständlichkeit, da sich die Differenzen zudem intensivieren würden. „Am Ende des Tages sieht man gerade das Ergebnis, für das sind wir alle da, im Sinne des FC Bayern München die bestmögliche Arbeit zu verrichten – und das als Team“, widersprach Freund nun deutlich.
Sportlich läuft es für die Bayern gerade ohnehin nach Plan. „Wir haben eine Mannschaft, die sehr gut funktioniert. Es besteht eine richtig gute Atmosphäre“, so Freund, der abschließend ergänzte: „Es macht Spaß und es ist wichtig, wie es intern funktioniert – und das tut es momentan sehr, sehr gut.“
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