„Zwangsehe“ mit Eberl? Jetzt reagiert Freund

Freund sieht keine Probleme

Die Verlängerung der 2027 auslaufenden Verträge des Duos sei deshalb keine Selbstverständlichkeit, da sich die Differenzen zudem intensivieren würden. „Am Ende des Tages sieht man gerade das Ergebnis, für das sind wir alle da, im Sinne des FC Bayern München die bestmögliche Arbeit zu verrichten – und das als Team“, widersprach Freund nun deutlich.