26-Jährige nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Bei einem heftigen Zusammenstoß zwischen einer 26-jährigen Radfahrerin und einem Auto am Freitag in Wien-Währing ist die junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie war auf der Straße unterwegs, als sie plötzlich stürzte und gegen den Wagen prallte. Wie es zu dem Sturz kam, ist laut Polizei noch unklar.
Der schwere Crash um 15.30 Uhr im Bereich Kreuzgasse bzw. Vinzenzgasse hat die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Lenkerin war laut ersten Ermittlungen stadtauswärts unterwegs, als ihr eine 26-jährige Radfahrerin entgegenkam. „Aus derzeit unbekannten Gründen kam die Radfahrerin im Kreuzungsbereich mit der Vinzenzgasse zu Sturz“, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick. Dabei prallte die 26-Jährige gegen den fahrenden Pkw.
Radfahrerin in Lebensgefahr
Die junge Radfahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren durch den Unfall erheblich demoliert. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.