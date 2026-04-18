26-Jährige nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Bei einem heftigen Zusammenstoß zwischen einer 26-jährigen Radfahrerin und einem Auto am Freitag in Wien-Währing ist die junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie war auf der Straße unterwegs, als sie plötzlich stürzte und gegen den Wagen prallte. Wie es zu dem Sturz kam, ist laut Polizei noch unklar.