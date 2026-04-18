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Auf Kreuzung gestürzt

26-Jährige nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Wien
18.04.2026 12:05
Die junge Frau stürzte im Kreuzungsbereich und prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug ...
Die junge Frau stürzte im Kreuzungsbereich und prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug (Symbolbild).(Bild: toa555 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem heftigen Zusammenstoß zwischen einer 26-jährigen Radfahrerin und einem Auto am Freitag in Wien-Währing ist die junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie war auf der Straße unterwegs, als sie plötzlich stürzte und gegen den Wagen prallte. Wie es zu dem Sturz kam, ist laut Polizei noch unklar.

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Der schwere Crash um 15.30 Uhr im Bereich Kreuzgasse bzw. Vinzenzgasse hat die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Lenkerin war laut ersten Ermittlungen stadtauswärts unterwegs, als ihr eine 26-jährige Radfahrerin entgegenkam. „Aus derzeit unbekannten Gründen kam die Radfahrerin im Kreuzungsbereich mit der Vinzenzgasse zu Sturz“, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick. Dabei prallte die 26-Jährige gegen den fahrenden Pkw.

Radfahrerin in Lebensgefahr
Die junge Radfahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren durch den Unfall erheblich demoliert. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. 

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