Mbappe? „Hat Real-Kabine mit Egoismus gefüllt“

Heftige Abrechnung mit Mbappe

„Wenn man jemanden beschuldigen will, dann Camavinga. Sein Foul war katastrophal. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels war die Rote Karte sehr hart, aber leider hat der Schiedsrichter nur die Regeln angewendet“, so Petit, der dann aber gegen den gesamten Verein schießt: „Real Madrid versteckt sich immer hinter der Schiedsrichterleistung.“