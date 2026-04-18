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Ex-Kicker rechnet ab

Mbappe? „Hat Real-Kabine mit Egoismus gefüllt“

Fußball International
18.04.2026 10:03
Heftiger Vorwurf! Kylian Mbappe soll die Real-Kabine „mit Egoismus gefüllt“ haben.
Heftiger Vorwurf! Kylian Mbappe soll die Real-Kabine „mit Egoismus gefüllt“ haben.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Knallharte Real-Abrechnung von Ex-Fußball-Weltmeister Emmanuel Petit! Nach dem Champions-League-Aus gegen Bayern München und der drohenden titellosen Saison lässt der Franzose an zwei seiner Landsmänner kein gutes Haar.

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Das bittere Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern besiegelt wohl die titellose Saison für die eigentlich erfolgsverwöhnten Madrilenen. Im Pokal ist man ebenfalls ausgeschieden und in der Liga liegt man bereits neun Punkte hinter Erzrivale Barcelona zurück. Dementsprechend groß ist der Frust bei den „Königlichen“. 

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Und auch von Experten hagelt es heftige Kritik. So etwa vom ehemaligen Welt- und Europameister Emmanuel Petit. Der Franzose spart dabei nicht mit Kritik an zwei Landsleuten. Eduardo Camavinga habe durch seine Gelb-Rote Karte in München wesentlichen Anteil am Aus in der Champions League.

Heftige Abrechnung mit Mbappe
„Wenn man jemanden beschuldigen will, dann Camavinga. Sein Foul war katastrophal. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels war die Rote Karte sehr hart, aber leider hat der Schiedsrichter nur die Regeln angewendet“, so Petit, der dann aber gegen den gesamten Verein schießt: „Real Madrid versteckt sich immer hinter der Schiedsrichterleistung.“ 

Eduardo Camavinga
Eduardo Camavinga(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Noch fataler fällt das Urteil gegen Kylian Mbappe aus. „Es ist nicht allein Mbappés Schuld, aber trotz allem hat er mit seiner Ankunft die Real-Kabine mit Egoismus gefüllt. Es ist ein Fiasko“, rechnet Petit knallhart ab. 

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