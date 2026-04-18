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Zu Hilfe geeilt

Nachbarn retten Bewohner aus brennendem Reihenhaus

Niederösterreich
18.04.2026 11:11
Viereinhalb Stunden stand die Feuerwehr im Einsatz.
Viereinhalb Stunden stand die Feuerwehr im Einsatz.(Bild: Manfred Wimmer)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Aufmerksame Nachbarn haben Freitagabend zwei Bewohner aus einem brennenden Reihenhaus in Etsdorf im Bezirk Krems (NÖ) gerettet. Eine 43-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden.

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Kurz vor 21 Uhr hatten die Nachbarn Feuer in der dunklen Wohnung wahrgenommen. Mit einer Leiter brachten sie die beiden Bewohnerinnen aus dem ersten Stock ins Freie, mit Feuerlöschern wurden erste Löschmaßnahmen durchgeführt.

Schwieriger Einsatz
Nur wenig später war schon die Feuerwehr vor Ort – viele Florianis befanden sich im Anschluss an eine Übung noch im Feuerwehrhaus. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits das gesamte Erdgeschoß und die Terrasse in Vollbrand. „Aufgrund der bereits starken Brandausbreitung gestaltete sich der Innenangriff teilweise schwierig, zudem erschwerten beschädigte Gebäudeteile den Zugang zusätzlich“, schildern die Einsatzkräfte. 

Das Gebäude wurde schwer beschädigt.
Das Gebäude wurde schwer beschädigt.(Bild: Manfred Wimmer)

Durch das rasche und professionelle Einschreiten der Kameraden gelang es dennoch, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen zu verhindern. Bei dem Brand wurde eine 43-jährige Bewohnerin schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Eine zweite Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Statiker gefragt
Die Brandursache ist noch unklar. Aufgrund der Schäden in der Wohnung muss in den nächsten Tagen ein Statiker herangezogen werden. Die angrenzenden Nachbarn wurden laut Feuerwehr daher vorerst in Ausweichquartiere untergebracht.

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