Nachbarn retten Bewohner aus brennendem Reihenhaus

Schwieriger Einsatz

Nur wenig später war schon die Feuerwehr vor Ort – viele Florianis befanden sich im Anschluss an eine Übung noch im Feuerwehrhaus. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits das gesamte Erdgeschoß und die Terrasse in Vollbrand. „Aufgrund der bereits starken Brandausbreitung gestaltete sich der Innenangriff teilweise schwierig, zudem erschwerten beschädigte Gebäudeteile den Zugang zusätzlich“, schildern die Einsatzkräfte.