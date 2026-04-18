Besonderer RB-Trick: Schlafend zum Erfolg?

Wie die „Bild“ berichtet, misst man dem Thema Schlaf in Leipzig große Bedeutung zu. Alle Spieler haben deshalb auch einen „Smart Ring“, der die Schlafqualität nachverfolgt. Zudem gibt es für die Profis jeweils ein individualisiertes Kissen. ÖFB-Legionär Baumgartner reist damit etwa auch zu Auswärtsspielen – nicht alle seiner Teamkollegen tun es ihm allerdings bisher gleich.