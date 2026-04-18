Besonderer RB-Trick: Schlafend zum Erfolg?

RB Leipzig setzt im Kampf um die Champions League offenbar auch auf einen besonderen Trick. Im Fokus der Deutschen ist dabei die Schlafqualität der Spieler. Dafür gibt es für Christoph Baumgartner und Co. auch spezielle Kissen.
Wie die „Bild“ berichtet, misst man dem Thema Schlaf in Leipzig große Bedeutung zu. Alle Spieler haben deshalb auch einen „Smart Ring“, der die Schlafqualität nachverfolgt. Zudem gibt es für die Profis jeweils ein individualisiertes Kissen. ÖFB-Legionär Baumgartner reist damit etwa auch zu Auswärtsspielen – nicht alle seiner Teamkollegen tun es ihm allerdings bisher gleich.
Neue Innovationen für die Champions League?
Außerdem wird in Hinblick auf eine mögliche kommende Champions-League-Saison an weiteren Innovationen beim Thema Schlaf gearbeitet. Damit soll die Regeneration verbessert werden, um die zusätzliche Belastung besser abzufedern.
Damit es so weit kommt, müssen die Leipziger aber erst mal in dieser Saison noch ihre Hausaufgaben erledigen und das Königsklassen-Ticket lösen.
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