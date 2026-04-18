Ross Antony tanzt sich blutend eine Runde weiter

Schlag von Tanzpartnerin

Antony qualifizierte sich für die nächste Runde – was auch daran lag, dass er tapfer bis zum Schluss weitertanzte. Das brachte ihm ordentlich Respekt ein. „Ich bin so stolz auf dich, es tut mir wirklich so leid“, sagte Maksina, die den Tränen nah schien. Antony versicherte ihr jedoch: „Ist überhaupt nicht schlimm, wirklich.“ Allerdings gab er zu, dass er kurz gedacht habe, er werde ohnmächtig.