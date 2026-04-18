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Cut bei „Let‘s Dance“

Ross Antony tanzt sich blutend eine Runde weiter

Society International
18.04.2026 10:18
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Musiker Ross Antony hat sich am Freitag in der RTL-Show „Let‘s Dance“ mitten im Tanz am Auge verletzt und begonnen zu bluten. Der Zwischenfall rückte fast in den Hintergrund, dass Social-Media-Star Willi Banner aus der Show flog. „Mama, sorge dich nicht!“, dachte er gleich an seine Mutter.

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Das Missgeschick geschah, als er mit Tanzpartnerin Mariia Maksina eine Rumba zu Michael Jacksons „Human Nature“ präsentierte. Der Tanz hatte kaum begonnen, da erwischte ihn Maksina mit dem Ellbogen im Gesicht – plötzlich floss Blut. 

Schlag von Tanzpartnerin
Antony qualifizierte sich für die nächste Runde – was auch daran lag, dass er tapfer bis zum Schluss weitertanzte. Das brachte ihm ordentlich Respekt ein. „Ich bin so stolz auf dich, es tut mir wirklich so leid“, sagte Maksina, die den Tränen nah schien. Antony versicherte ihr jedoch: „Ist überhaupt nicht schlimm, wirklich.“ Allerdings gab er zu, dass er kurz gedacht habe, er werde ohnmächtig.

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„Mama, ich bin okay!“
Sicherheitshalber richtete Antony auch eine Botschaft an seine Mutter. „Mama, ich bin okay!“, sagte er in die Kamera. Sie solle sich bitte keine Sorgen um ihn machen.

„Siehst du, deshalb habe ich keine Frau zu Hause“, sagte Jorge González nach dem Ellenbogenschlag zu Ross Antony. Jury-Kollegin Motsi Mabuse bemerkte: „Wie oft sagen wir bei „Let‘s Dance“: Wir wollen Blut, Schweiß und Tränen auf der Tanzfläche.“ Das habe Antony nun wirklich geliefert. „Absolut alles.“

„Das ist ein Kratzer“
Nur Joachim Llambi blieb Joachim Llambi und wollte der Verletzung nun auch keine allzu große Bedeutung beimessen. „Es ist doch nur hier an der Augenbraue ein bisschen, oder?“, sagte der stets strenge Juror. „Das ist ein Kratzer.“

Für die Rumba bekam das Paar schließlich 24 Punkte – eine hervorragende Ausbeute angesichts der erschwerten Bedingungen. „Die Akzente waren gut, die Rhythmik war gut, der Takt war gut. Ihr habt schön miteinander getanzt“, urteilte Juror Llambi im gewohnt analytischen Expertensprech.

„Sehe ich jetzt hässlich aus?“
Ross Antony hatte allerdings ganz andere Sorgen: „Sehe ich jetzt hässlich aus?“, fragte er Moderator Daniel Hartwich nach seiner Darbietung. Der versicherte ihm: „Du siehst wunder-, wunderschön aus.“

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