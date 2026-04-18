Grüß Gott Herr Modi

ANDERERSEITS erinnert dieser österreichische Besuch irgendwie an Gullivers Reisen, nämlich an dessen Besuch bei den Riesen. Da kam nämlich der Kanzler unserer kleinen, aber sicherlich feinen 9-Millionen-Republik in das bevölkerungsreichste Land der Erde, in dem nahezu 1,5 Milliarden Menschen leben. Und auch wenn Indiens Premier Modi Christian Stocker mit einem freundlichen „Grüß Gott“ begrüßte, mochten sich manche der indischen Gastgeber gefragt haben, wo denn, um Himmels willen, dieser Zwergenstaat eigentlich liege.