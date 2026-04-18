Dopingtest verweigert! Aufregung um Tennis-Ass

„Ich habe so reagiert, wie es jemand tut, der in diesem Moment Angst hatte. Es ging darum, mich sicher zu fühlen, und nicht darum, irgendetwas zu vermeiden“, erklärte Vondrousova, die 2023 das Majorturnier in Wimbledon gewonnen hatte. Offenkundig ließ sie den Dopingfahnder nicht in ihre Wohnung, weshalb sie im Falle eines Schuldspruchs im eingeleiteten Verfahren eine längere Sperre befürchten muss. „Ich arbeite immer noch daran, meinen Namen reinzuwaschen, aber gleichzeitig muss ich auch auf mich selbst achten“, so Vondrousova. Die zuständige Tennis-Integritätsagentur (ITIA) bestätigte laut der BBC, dass Anklage wegen Verweigerung eines Dopingtests erhoben wurde. Weitere Angaben zu Einzelheiten könne man nicht machen.