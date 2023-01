KI-Bot ChatGPT ist als Fake-News-Generator nutzbar

Experiment: ChatGPT erzeugte zu 80 Prozent Fake-News

„NewsGuards Ergebnisse bestätigen eine Befürchtung, die auch von OpenAI selbst geäußert wurde: Das Tool könnte in den falschen Händen als Waffe benutzt werden“, heißt es in dem Bericht. So habe ChatGPT Texte mit falschen Aussagen für 80 der 100 zuvor identifizierten Fake News generiert. Das Fazit: „Personen, die mit den Themen in diesen generierten Beiträgen nicht vertraut sind, könnten die entstandenen Texte fälschlicherweise als verlässlich erscheinen.“