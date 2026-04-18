Wien im Sperrenchaos: Läufe legen Verkehr lahm

Schon früh am Sonntagmorgen fällt der erste Startschuss: Den Auftakt macht um 8 Uhr der neue Bewerb „Tchibo Coffee Run 10K“. Die Strecke führt von der Wagramer Straße über die Reichsbrücke bis zur Ringstraße beim Burgtheater. Nur eine Stunde später, um 9 Uhr, starten die Hauptbewerbe. Dazu zählen Marathon, Staffelmarathon und Halbmarathon. Der Startbereich befindet sich ebenfalls auf der Wagramer Straße im 22. Bezirk.