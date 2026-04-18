Kann „Timmy“ diesen Rettungseinsatz überleben?

Bereits da war jedoch schon klar: „Wir sind einen Tag hinten dran“, sagte Mediamarkt-Gründer Walter Gunz. Er finanziert zusammen mit der Unternehmerin Karin Walter-Mommert die Aktion.

Pontons und Plane sollen den Wal tragen

Das Tier soll auf einer Plane zwischen zwei Pontons in Richtung Nordsee transportiert werden. Die Plane muss zuvor unter das etwa zwölf Tonnen schwere Tier gebracht werden. Dazu soll es mit Luftkissen angehoben werden, wofür wiederum zuvor Schlick weggespült werden muss.