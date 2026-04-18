Festnahme bei großer Aktion gegen Waffenschmuggel

„Der Verfassungsschutz und die Zollbehörden haben in enger Kooperation einen wichtigen Präventivschlag gegen den international agierenden Waffenhandel geführt. Das Ziel dabei ist klar: Österreich für die organisierte Kriminalität unattraktiv machen“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). „Das Zollamt Österreich leistet einen wesentlichen Beitrag, Schmuggelrouten früh zu erkennen und mit gezielten Kontrollen illegale Machenschaften aufzudecken“, erklärte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Die Aktion zeige auf, wie „wichtig ein professioneller Verfassungsschutz für unseren Rechtsstaat und im Kampf gegen Extremismus und organisierte Kriminalität ist“, sagte Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ).