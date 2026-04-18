Eiskalte 99ers sind am besten Weg zum ersten Titel

Defensiv sehr solide, ein bärenstarker Goalie und im Angriff eiskalt. Da waren sich nach dem Spiel ziemlich alle einig. „In Momenten, in denen es hätte kippen können, haben wir immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, bilanzierte Haudum die aus seiner Sicht durchwachsene Partie. „Wir waren teilweise ein bisschen potschert, haben vielleicht nicht so einfach gespielt, wie man es sollte, wenn es nicht so rund läuft.“ Und trotzdem fuhren die 99ers als 5:1-Sieger vom Eis, bauten die Finalserienführung auf 2:0 aus. Schon am Sonntag (16.30) könnten sie sich mit einem Heimsieg drei Matchpucks auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte erspielen.