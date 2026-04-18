Trump will bald „UFO-Dokumente“ veröffentlichen

„Keine Beweise“

Zuvor hatte Trump dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama vorgeworfen, geheime Informationen unrechtmäßig weitergegeben zu haben, als dieser in einem Interview gesagt hatte, Außerirdische seien „real“. Obama stellte später klar, er habe während seiner Amtszeit keine Beweise für außerirdischen Kontakt gesehen, die statistische Wahrscheinlichkeit für Leben anderswo im Universum sei jedoch hoch.