Pleite: E-Bike-Verleih lässt Räder einfach stehen!

Online-Dienste, die in Städten Elektro-Roller und E-Bikes verleihen, haben in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Doch nicht jedes Start-up entwickelt sich zur profitablen Firma: In den USA hat der E-Bike-Verleiher Bolt - nicht zu verwechseln mit dem in Europa aktiven Fahrdienst - Insolvenz angemeldet und seine in den Städten verteilten E-Bikes einfach stehen gelassen. Bei dem Unternehmen ist niemand mehr erreichbar, um die Entsorgung muss sich nun die öffentliche Verwaltung kümmern.