Häftling soll in Zelle missbraucht worden sein

Immer wieder soll ein Insasse der Justizanstalt Göllersdorf in Niederösterreich im vergangenen Herbst von – zum Teil wegen schwerster Gewaltdelikte verurteilten – Mithäftlingen vergewaltigt worden sein. Ohne, dass seine Bewacher etwas davon bemerkt hätten.
Es waren grauenhafte Szenen, die sich im Herbst vergangenen Jahres wiederholt in einem Haftraum der niederösterreichischen Justizanstalt Göllerdorf abgespielt haben sollen; in diesem „Spezialgefängnis“, in dem ausschließlich geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht sind.
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