Darum durfte Rettung nicht gleich zum Axt-Opfer

„Wo ist die Rettung?“ Diese Frage hörte man nach der furchtbaren Axt-Attacke am Mittwoch am Linzer Südbahnhofmarkt oft. Denn während sich Ersthelfer und schnell eintreffende Polizisten sofort um den schwer verletzten Sicherheitschef (40) der Raiffeisenlandesbank kümmerten, war von den Helfern in Rot lange nichts zu sehen.