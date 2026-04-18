„Ich bin schockiert!“ 44 Rennen trotz Verletzung

„Das hat mich angetrieben“

Mittlerweile wurde die 20-Jährige erfolgreich operiert. „Ich frage mich immer noch, wie es überhaupt möglich war, so anzutreten“, so Huber, die schließlich selbst eine Antwort findet: „Am Ende war meine Liebe zum Skirennsport stärker als der Schmerz. Das hat mich angetrieben.“