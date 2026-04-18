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Ski-Juwel emotional:

„Ich bin schockiert!“ 44 Rennen trotz Verletzung

Ski Alpin
18.04.2026 07:35
Laura Huber ließ sich auch von einem Wadenbeinbruch nicht stoppen.
Laura Huber ließ sich auch von einem Wadenbeinbruch nicht stoppen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist eine außergewöhnliche Leidensgeschichte, die Laura Huber nach Ende der Skisaison auf Instagram geteilt hat. Die Schweizerin hat nämlich mitgeteilt, dass sie 44 Rennen mit einem Wadenbeinbruch absolviert hat. Davon zeigt sich die 20-Jährige selbst „schockiert“. 

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„Das ist das Bein, mit dem ich die ganze Saison gefahren bin. Ich bin ehrlich gesagt schockiert, wie es wirklich aussah“, schreibt das Ski-Juwel zu einem Post auf Instagram. Darauf sind neben Szenen aus der zurückliegenden Saison auch Röntgenaufnahmen zu sehen.

Denn Huber absolvierte offenbar 44 Rennen mit einem Wadenbeinbruch. Erst als die Schmerzen nach den nationalen Meisterschaften unerträglich wurden, ließ sich die Schweizerin genauer untersuchen und erhielt dabei schließlich die überraschende Diagnose. 

„Das hat mich angetrieben“
Mittlerweile wurde die 20-Jährige erfolgreich operiert. „Ich frage mich immer noch, wie es überhaupt möglich war, so anzutreten“, so Huber, die schließlich selbst eine Antwort findet: „Am Ende war meine Liebe zum Skirennsport stärker als der Schmerz. Das hat mich angetrieben.“

Trotz ihrer Verletzung konnte Huber sportlich neue Bestleistungen im Europacup setzen. In der kommenden Saison möchte sie nun verletzungsfrei neu angreifen: „Jetzt schaue ich mit einer positiven Einstellung nach vorne und konzentriere mich voll auf die Heilung.“

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