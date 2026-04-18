Titelchance für Austria? „Ich liebe den Druck!“

Der Gelobte war vor seinem Wechsel an den Verteilerkreis in der zweiten israelischen Liga aktiv. Durch seine Entwicklung in fast zwei Bundesliga-Saisonen könnte Barry der Austria zu dringend benötigten Transfereinnahmen verhelfen. Der Klub hatte im März die Vertragsoption zur Verlängerung bis 2027 gezogen. Ein Verkauf nach dieser Saison könnte sich also monetär lohnen. „Im Moment denke ich nicht groß darüber nach, woanders hinzugehen. Aber ja, jeder Spieler möchte in seiner Karriere größere Schritte machen. Wenn sich also eine größere Chance ergibt, warum nicht? Aber im Moment konzentriere ich mich nur darauf, für die Austria zu spielen und zu gewinnen“, meinte Barry diplomatisch.