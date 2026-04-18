Steirerin bangt um Kühe – und erhält viel Zuspruch

Leider ist die 31-jährige Steirerin schwer krank, inzwischen schon so von Rheuma gezeichnet, dass sie kaum gehen kann. Auch die Versorgung der Tiere leidet, denn Heu machen oder ausmisten fallen der Frau mittlerweile schwer. Daher sucht sie Paten, mit deren Hilfe sie eine Arbeitskraft finanzieren kann – oder sogar Menschen, die auf den Hof in der Weststeiermark ziehen könnten.