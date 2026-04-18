Steirerin bangt um Kühe – und erhält viel Zuspruch

Viel Bewunderung und Aufmunterung gibt es für die junge Steirerin Kerstin Hausegger. Sie sucht wegen ihrer schweren Erkrankung Retter für ihre Kühe.
Stier „Silvio“ war ein „Frühchen“ und wurde von Kerstin Hausegger liebevoll mit dem Flascherl aufgezogen – jetzt ist er schon ein Jahr alt, trabt mit ins Haus „und springt oft sogar ins Bett“, schmunzelt die Steirerin. Da kann jeder mit Empathie nachvollziehen, dass sie so ein tierisches Familienmitglied keinesfalls beim Schlachter sehen will – so wie keines ihrer zwölf in die Jahre gekommenen Rinder.
Diese Tiere wurden, als sie keine Milch mehr liefern konnten und damit „wertlos“ wurden, nicht „ausgemustert“. Sie durften im „Lebenshof Kelly“, zu dem Kerstin den Bauernhof gewandelt hat, weiter leben.
Leider ist die 31-jährige Steirerin schwer krank, inzwischen schon so von Rheuma gezeichnet, dass sie kaum gehen kann. Auch die Versorgung der Tiere leidet, denn Heu machen oder ausmisten fallen der Frau mittlerweile schwer. Daher sucht sie Paten, mit deren Hilfe sie eine Arbeitskraft finanzieren kann – oder sogar Menschen, die auf den Hof in der Weststeiermark ziehen könnten.
Aufgrund der lieben Reaktionen von Menschen, die spenden möchten, liefern wir das Konto dazu nach. Vielleicht kann die „Krone“-Familie der kranken 31-Jährigen helfen.
Spenden: Lebenshof Kelly, AT02 3843 3000 0004 5385. Anfragen mit KW Kerstin leiten wir weiter: steirer@kronenzeitung.at
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