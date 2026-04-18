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„Habe Traum gelebt“

Fan-Liebling hängt Tennisschläger an den Nagel

Tennis
18.04.2026 08:02
Roberto Bautista Agut wird seine Karriere als Tennisprofi nach diesem Jahr beenden.
Roberto Bautista Agut wird seine Karriere als Tennisprofi nach diesem Jahr beenden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Es gibt Entscheidungen, die nicht einfach sind, die aber aus Gelassenheit und dem Herzen kommen“, schreibt Roberto Bautista Agut auf Instagram und kündigt damit sein Karriereende nach der Saison an. Der Spanier ist nicht der erste Fan-Liebling, der schon bald seinen Tennisschläger an den Nagel hängen wird. 

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„Die Saison 2026 wird meine letzte als professioneller Tennis-Spieler sein“, lässt der 38-Jährige wissen. Für viele Tennis-Fans eine weitere bittere Nachricht. Immerhin gilt der Spanier als Kult-Figur. Neben Stan Wawrinka, Gael Monfils und David Goffin ist er der nächste Fan-Liebling, der seine Karriere bald beenden wird. 

„Jeden Punkt dieses Jahr leben“
„Ich habe meinen Traum für viele Jahre gelebt. Ich habe in jedem Training und in jedem Match alles gegeben, was ich hatte. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, um Auf Wiedersehen zu sagen, um jedes Turnier auf eine andere Art zu genießen und dieses Kapitel mit Dankbarkeit für mein geliebtes Tennis zu schließen“, erklärt Bautista Agut seine Entscheidung. 

Roberto Bautista Agut
Roberto Bautista Agut(Bild: AFP/VALERY HACHE)

In seiner Karriere konnte der Spanier bisher zwölf ATP-Turniere gewinnen. Seine finalen Auftritte auf der großen Tennisbühne möchte der Routinier nun aber vor allem genießen: „Ich möchte jeden Punkt dieses Jahr leben. Die Unterstützung der Menschen spüren, ein weiteres Mal in den Turnieren antreten, die ein Teil meines Lebens gewesen sind und mich auf dem Platz verabschieden, wo ich immer am glücklichsten gewesen bin.“ 

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