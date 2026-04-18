Fan-Liebling hängt Tennisschläger an den Nagel

„Jeden Punkt dieses Jahr leben“

„Ich habe meinen Traum für viele Jahre gelebt. Ich habe in jedem Training und in jedem Match alles gegeben, was ich hatte. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, um Auf Wiedersehen zu sagen, um jedes Turnier auf eine andere Art zu genießen und dieses Kapitel mit Dankbarkeit für mein geliebtes Tennis zu schließen“, erklärt Bautista Agut seine Entscheidung.