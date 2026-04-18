Schmerztherapie nur mehr zu Büro-Öffnungszeiten

Erst kürzlich sorgte ein Schreiben der Klinik Ottakring bezüglich Versorgung von Gastpatienten für Aufsehen. Nach einem „Krone“-Bericht verschwand es als unbrauchbarer Entwurf in der Schublade. Jetzt liegt der „Krone“ wieder ein internes Dokument aus dem 16. Bezirk vor.