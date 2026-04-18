Der Kult ist noch da, der alte Mief ist weg

Das neue Sportclub-Stadion hat mit der Regionalliga-Ost-Partie gegen Horn offiziell seine Pforten für die Fans geöffnet. 5600 waren gekommen, das Stadion gleich bei der Eröffnung bis auf den allerletzten Platz gefüllt. „Das erinnert mich an früher. Wenn wir hier in der Bundesliga gegen Rapid oder Austria gespielt haben, da war die Hütte voll“, erzählte Anton Auer der „Krone“. Der heute 79-Jährige spielte von 1970 bis 1975 für den WSC.