Der Kult ist noch da, der alte Mief ist weg

Die Eröffnung des Sportclub-Stadions sprengte für die Regionalliga Ost alle Dimensionen. 5600 Fans sieht man auf diesem Niveau nicht alle Tage. 4500 Liter Bier wurden ausgeschenkt, 2000 Würste und 400 Koteletts gegrillt, 500 Schnitzel gebacken. Ehrenamtliche Mitarbeiter nahmen eine Woche Urlaub, um das Event stemmen zu können.
Das neue Sportclub-Stadion hat mit der Regionalliga-Ost-Partie gegen Horn offiziell seine Pforten für die Fans geöffnet. 5600 waren gekommen, das Stadion gleich bei der Eröffnung bis auf den allerletzten Platz gefüllt. „Das erinnert mich an früher. Wenn wir hier in der Bundesliga gegen Rapid oder Austria gespielt haben, da war die Hütte voll“, erzählte Anton Auer der „Krone“. Der heute 79-Jährige spielte von 1970 bis 1975 für den WSC.
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