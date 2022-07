Achtung: E-Bikes geraten ins Visier von Dieben

Einbruchsserie am Sonntag

Durch ein Küchenfenster stiegen Einbrecher am Sonntagnachmittag in ein Einfamilienwohnhaus in Klagenfurt-Viktring ein, wo sie dann mehrere Schubladen im Erdgeschoss durchwühlten und Goldschmuck sowie eine Golddukate erbeuteten. Ähnlich gingen Täter etwa zu selben Zeit in Villach-Zauchen vor. Sie brachen die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen. „Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht festgestellt werden!“, so die Polizei.