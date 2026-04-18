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Safety-Car-Legende:

Rat an Max? „Sollte nicht zu viel riskieren“

Formel 1
18.04.2026 08:57
Für Max Verstappen steht in Kürze ein besonderes Motorsport-Highlight an.
Für Max Verstappen steht in Kürze ein besonderes Motorsport-Highlight an.(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Safety-Car-Legende und Motorsport-Routinier Bernd Mayländer freut sich auf den Auftritt von Max Verstappen bei den 24 Stunden am Nürburgring. Für den Niederländer hat der 54-Jährige auch einen speziellen Rat parat. 

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Mayländer selbst blickt auf mehrere Teilnahmen beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zurück. „Ich habe siebenmal versucht, dieses Rennen zu gewinnen“, so der Deutsche gegenüber „RacingNews365“. Im Jahr 2000 durfte er mit seinem Team schließlich sogar über den Sieg jubeln. 

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Ein Ziel, das sich in diesem Jahr auch Formel-1-Star Max Verstappen gesetzt hat. Der Niederländer startet 2026 mit seinem Team Verstappen Racing beim legendären 24-Stunden-Rennen – mit Unterstützung von Mercedes-AMG und dem Tiroler Lucas Auer.

„Nur an die Zielflagge denken“
Von Mayländer gibt es vorab einen Ratschlag. „Mein wichtigster Rat? Wir hatten 2000 ein perfektes Team und ein perfektes Auto, aber bei jedem Briefing lautete die Botschaft immer gleich: Die Fahrer müssen mit dem Team zusammenarbeiten.“ Dann ergänzt der 54-Jährige: „Wenn man weiß, dass das Auto gut ist und die Geschwindigkeit stimmt, sollte man nur an die Zielflagge denken. Man sollte nicht zu viel riskieren.“

Bernd Mayländer
Bernd Mayländer(Bild: GEPA)

Mayländer, der Formel-1-Fans vor allem als langjährige Safety-Car-Pilot bestens bekannt ist, freut sich jedenfalls schon auf den Auftritt von Verstappen: „Es ist großartig, dass ein Formel-1-Weltmeister an den 24 Stunden teilnimmt. Das ist gut für den Sport, die Fans und die Meisterschaft.“ 

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