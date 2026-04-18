Rat an Max? „Sollte nicht zu viel riskieren“

„Nur an die Zielflagge denken“

Von Mayländer gibt es vorab einen Ratschlag. „Mein wichtigster Rat? Wir hatten 2000 ein perfektes Team und ein perfektes Auto, aber bei jedem Briefing lautete die Botschaft immer gleich: Die Fahrer müssen mit dem Team zusammenarbeiten.“ Dann ergänzt der 54-Jährige: „Wenn man weiß, dass das Auto gut ist und die Geschwindigkeit stimmt, sollte man nur an die Zielflagge denken. Man sollte nicht zu viel riskieren.“