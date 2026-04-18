„Die anderen fünf Teams kommen besser damit klar“

Wo steht Salzburg qualitativ im Vergleich zur Konkurrenz, wenn Sie eine Bestandsaufnahme des Kaders vornehmen?

Das ist ein wichtiger Punkt: Ich weiß nicht, ob es allen so klar ist, wie ich das sehe. Wir sind nicht diese „outstanding“ Mannschaft, wie der Klub, die Medien und Zuschauer das gerne hätten. Wir waren es auch in den letzten zwei Jahren nicht, sonst wären wir in der Tabelle woanders gestanden, wären Meister geworden. Auch diese Saison ist insgesamt zu schwankend. Für die verbleibenden sechs Spiele ist es jetzt wichtig, dass wir das alle akzeptieren, auch wenn das einigen nicht leicht fällt. Wir können zwar jeden Gegner in den Top 6 schlagen, wir können aber auch gegen jeden Probleme haben. Ab dem Zeitpunkt, wo wir das akzeptieren und nicht dagegen ankämpfen, können wir besser damit umgehen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass wir zu sehr dagegen ankämpfen, wenn wir gegen Gegner XY nicht in den ersten 30 Minuten 2:0 führen. Dann bist du nicht im Moment und wirst hektisch. Diese Akzeptanz ist enorm wichtig, denn wir müssen wissen, dass wir für jeden Punkt kämpfen müssen.